Beşiktaş, bu sezon 18 maçta golü olmayan forvet Enner Valencia'yı gündemine aldı

Yakın geçmişte Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton da forma giyen, Meksika’da üçüncü sezonunu geçiren Valencia için kulübüyle yakında resmi temasların başlaması bekleniyor. Tüm alternatif isimleri gündeminde tutan Kara Kartal’da piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ekvadorlu forvet için kiralık formülünün devreye sokulacağı bildirildi.

İletişime geçildi...

Kulübün ekonomik şartları doğrultusunda hareket etmek zorunda olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle iletişime geçtikleri ve Valencia’nın da Siyah-Beyazlılar’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Tigres’le ligde 18 maçta golü olmayan Valencia, Meksika dışında 2019’da sahne aldığı uluslararası turnuvalarda ise 18 mücadelede 11 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

(Fanatik)