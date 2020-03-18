Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da istediği Bernard Mensah'ı gündemine aldı

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.

İlk olarak İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, iç transferde ise gündemine Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ı aldığı ortaya çıktı.

YÖNETİM KARARLI

Sezon başında da takımın transfer hedefleri arasında bulunan ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuya yeni dönemde formayı giydirmek için kararlı olduğu belirtildi. Kayserispor’a 3.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mensah, daha önce Kasımpaşa’da da forma giymişti. 8 numara hattında görev yapan Mensah, 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor.



(Fanatik)