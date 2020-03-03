Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 117'nci yıl mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 117'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Çebi mesajında şunları kaydetti:
"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar...
Bugün, Kulübümüzün 117. kuruluş yılını kutluyoruz.
Beşiktaş'ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.
117 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...
Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline getirmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak Kulübümüzün 117. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar´ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."
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