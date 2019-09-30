Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay: Toshack ve Rasim Kara'yla yeniden görüşeceğiz

Beşiktaş Kulübü’nde 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay, camiadaki kötü gidişle alakalı İHA'ya konuştu.

Son yapılan seçimde Fikret Orman’a karşı aday olan ve 1617 oy alan Tekinoktay, mayıs ayında yaşadığı problemleri yeniden yaşadığını da hatırlattı. Üyelerin dar ve kısıtlı sürede imza toplama sürecinin başladığını dile getiren Hürser Tekinoktay, “Bu sürede karşı taraf, imza toplanılmasın diye her şeyi yapıyor. Divan Kurulu Başkanı yine noter zorunluluğu koydu, biz de yine mahkemeye gidiyoruz. Geçen seçimde de aynısı olmuştu ve mahkeme kararı vardı. Buna rağmen yine noter şartı koydu. Beşiktaş adliyede mi olacak, başkan mı seçecek? Geçen seçimde verdiğimiz imzaları kabul etmemek için tarih zorunluluğu getirdiler. Bu imzalar son 6 ay içinde toplandı ve 2019 yılını kapsıyor. Ancak yapılacak olan seçimde bunları kabul etmeyecek şekilde şartlar ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

“Toshack ve Rasim Kara’yla yeniden görüşeceğiz”

20 Ekim’de yapılacak olan seçimde başkan olması halinde bir an önce futbol işletme modelini hayata sokacaklarının altını çizen Hürser Tekinoktay, “Beşiktaş’ın şu andaki problemi futbol işletme modeli. Mevcut transferleri yapanın sorumluluk alması lazım. Bunu yapıp, yeni bir hoca getiriyorsan, bir de başarısızsan, senin işletme modelin yanlış demektir. Biz zamanında bu konuyla ilgili olarak Toshack’la anlaşacağımızı açıklamıştık. Kendisi bir göreve başladı. Ama oradan onu almak için elimizden geleni yaparız. Kendisini transfer edebilecek her türlü girişimi yapacağız. Bizim Avrupa’da donanıma sahip, direktörlük kapasitesi olan ve geniş irtibatları bulunan önemli bir marka olan Toshack’ı getirmemiz lazım. Beşiktaş’ın öncelikle doğru transferler yapması lazım. Bu da en geniş havuzdan olur. Ali Naibi’nin havuzu var mı? Kaç kişilik datası var? Rasim Kara’nın da yurt içinde önemli bir havuzu var. Kendisi bizim kaptanımızdır. Bizim futbol işletme modelimiz aynı. İlk işimiz bunu kurmak” diye konuştu.

“Daha önce ismini vermediğim hoca Sergen’di”

Sergen Yalçın ve Yasin Sülün’ün Beşiktaş’ın altyapısından yetiştiğini belirterek sözlerini sürdüren Hürser Tekinoktay, “Yasin, şu anda U21 hocamız. Sergen de çok başarılı bir isim. Daha önce söylemlerimde isim vermemiştim. Kendi hocamızı yetiştirmemiz lazım demiştim ve isim vermemiştim ama bu isim Sergen’di. Şu andaki şartlara bakarsak Sergen’in bir kontratı var ve Abdullah Avcı’nın da bir kontratı var. Göreve gelince bu koşulların değerlendirilmesi gerekir. ‘Ben gelirsem şu hocayı getireceğim’ demek yanlış bir söylem olur. Ama spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack’la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadarki periyotta Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı” açıklamasını yaptı.

“Eski Sporcular Derneği, Beşiktaş’a hizmet etmeli”

Son olarak camiaya da seslenen Tekinoktay, “Beşiktaş’ın bu süreçte eski sporcularını, Süleyman ağabeyin geleneğinden gelen eski yöneticileri ve başkan adaylarını, son yılların en başarısız günlerini yaşadığımız bugün, Beşiktaş camiasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Özellikle Eski Sporcular Derneği’nin bu kadar kayıtsız kaldığı bir ortam kabul edilir değil. Eski Sporcular Derneği, iktidarlara değil Beşiktaş’a hizmet etmelidir. Bizlerin bu kötü günlerde ortaya çıkarak, camianın kötü gidişatını atlatmasını sağlamamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)