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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:36
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:36

Beşiktaş basına kapalı çalıştı

Beşiktaş basına kapalı çalıştı

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Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport-Tav Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan antrenman; pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan bireysel çalışma programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

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