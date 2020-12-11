Beşiktaş, ayak tenisi ve şut çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. Beşiktaş, akşam saatlerinde ise özel uçakla Alanya'ya gidecek.
Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalısı Ryan Babel'e ülkesinden talip çıktı.
Denizlispor, Süper Lig'de son olarak oynadıkları Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkarıldıktan sonra gösterdiği tepki sonucu elini kıran Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi.
Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Başarılı teknik adam 8 futbolcunun gönderilmesini isterken bu oyuncular arasında Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini de var.
Sezon başından beri eksiklerle mücadele eden Sergen Yalçın'ın eli bu sefer güçlü fakat şimdi de Larin ile N'Koudou arasında seçim yapmakta zorlanıyor.