Beşiktaş, ayak tenisi ve şut çalıştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Başarılı teknik adam 8 futbolcunun gönderilmesini isterken bu oyuncular arasında Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini de var.

Sergen Yalçın'ın büyük ikilemi

Sezon başından beri eksiklerle mücadele eden Sergen Yalçın'ın eli bu sefer güçlü fakat şimdi de Larin ile N'Koudou arasında seçim yapmakta zorlanıyor.