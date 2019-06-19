Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Avusturyalı stoper Georg Margreitter'i bitirmek üzere

Beşiktaş, Avusturyalı stoper Georg Margreitter'i bitirmek üzere

Beşiktaş, Avusturyalı stoper Georg Margreitter'i bitirmek üzere

Abdullah Avcı’nın Enzo Roco ve Mirin’in performansını beğenmemesi üzerine arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Nürnberg’de forma giyen Avusturyalı stoper Georg Margreitter’i bitirmek üzere.

Siyah-Beyazlı yönetimin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü. Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor. Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
<p>Kuzey Ege´nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada, kuzey ve güney cephelerin

Bozcaada Bin Yıllık Siluetine Yeniden Kavuşuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı

THY’nin rüya uçağının ilk görüntüleri ortaya çıktı