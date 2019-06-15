Beşiktaş, Augsburgda forma giyen Caiuby Francisco da Silvayı gündemine aldı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, her mevki için belirlediği adaylar ile ilgili girişimlerine devam ediyor. Ryan Babel’in ayrılmasından sonra sol açık için en az 1 takviye yapacak olan Siyah-Beyazlılar, Alman yıldız Andre Schürrle konusunda pazarlıklarına devam ederken, listeye geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da kiralık olarak forma giyen Caiuby Francisco da Silva (Caiuby) eklendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın İsviçre temsilcisi Grasshoppsers’la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Augsburg’da lig ve kupa dahil 25 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Sambacı’ya gösterdiği başarılı performans sonrasında Beşiktaş’ın yanı sıra bazı Alman kulüplerinden de teklif olduğu kaydedildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu nedenle transferi bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor.

(Star)