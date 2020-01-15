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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:26
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:26

Beşiktaş, Atiba Hutchinson için gelen teklifi düşünmeden reddetti

Beşiktaş, Atiba Hutchinson için gelen teklifi düşünmeden reddetti

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Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Transferde Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.

36 yaşında olmasına rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.

Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

(Sabah)

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