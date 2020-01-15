Beşiktaş, Atiba Hutchinson için gelen teklifi düşünmeden reddetti

Transferde Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.
36 yaşında olmasına rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.
Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
(Sabah)
Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.
Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.
Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”
Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.