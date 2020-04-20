Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu

Hollanda basınından Voetbal4u‘nun haberine göre, devre arasında Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralanan 27 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın yardımına koştu. Hollanda ekibi, Oğuzhan Özyakup'u kadrosunda tutmak isterken, Beşiktaş'ın istediği bonservis ücretini ödemek istemiyor. Durum böyleyken bonservis konusunda anlaşamayan iki kulüp, yeni anlaşma yolları arıyor.
"TAKAS YÖNTEMİ..."
Gelen haberlere göre siyah beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup probleminde yeni bir teklif sundu. Milli futbolcuyu bonservis ücreti olmadan gönderebileceği, ancak 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Ridgeciano Haps’i takas yöntemiyle takıma katmak istediklerini Feyenoord ekibine iletti. İki kulüp takas konusunda anlaşırken, son karar artık Ridgeciano Haps'ta. Ayrıca 26 yaşındaki futbolcuyla Rus ekiplerinden Krasnodar’ın da ilgilendiği biliniyor.
Haps, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 27 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi. (Ajansspor)
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