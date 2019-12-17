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Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig´in ikinci yarısına Antalya´da hazırlanacak Beşiktaş´ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Devre arası hazırlık kampını 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya´nın Belek bölgesinde gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 8 Ocak Çarşamba günü saat 17:00´de Macaristan 1´inci Lig ekiplerinden Mezökövesd ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci ve son maçında ise 10 Ocak Cuma günü saat 16:30´da TFF 1´inci Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.


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