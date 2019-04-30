Beşiktaş, Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır ile ilgileniyor

Son olarak Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-1 yenmiş ve derbi öncesi moralleri yükseltmişti.

Ankaragücü Kulübü yöneticileri ve Beşiktaş yetkilileri maç öncesinde yemekte buluştu. Yöneticilerin bir araya geldiği yemekte kaleci konusunun görüşüldüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın Altay Bayındır ile ilgilendiği gündemde

Beşiktaş’ın, Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile ilgilendiği ve futbolcunun durumunu sorduğu öğrenildi. Sezon sonunda yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

1.90 boyunda ve 21 yaşındaki Altay Bayındır, bu sezon Ankaragücü’nde 26 maçta 1440 dakika süre almıştı.

Altay Bayındır ile daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği gündeme gelmiş ve genç kaleciye olan ilgi yöneticiler tarafından da doğrulanmıştı.

“Hedefim Avrupa “demişti

Altay Bayındır, “Ankaragücü’nde başarılı olmak ve Avrupa kulüplerine gitmeyi arzu ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Bayındır, ”Dünya çapında çok iyi isimler var. Buffon olsun, David de Gea olsun. Bir çok kalecinin güzel hareketlerinden alabildiklerimi alarak bu hareketleri kendime kurgulamak benim amacım. 'Şu kaleciyi örnek alıyorum' diyebileceğim bir kaleci yok. Bu konuda bir çok kaleci var” demişti.

(Ajansspor)