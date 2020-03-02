Beşiktaş Ankaragücü mesaisine başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra, salonda çalışan Kevin-Prince Boateng katılmadı.
Koşularla başlayan antrenmanda bir süre kondisyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas idmanı yaptı.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.
FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.
Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.