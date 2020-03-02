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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:30
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:34

Beşiktaş Ankaragücü mesaisine başladı

Beşiktaş Ankaragücü mesaisine başladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra, salonda çalışan Kevin-Prince Boateng katılmadı. 

Koşularla başlayan antrenmanda bir süre kondisyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas idmanı yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. 

Beşiktaş takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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