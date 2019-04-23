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Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, 30. haftada 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman için sahaya futbolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla birlikte çıktığı ifade edildi. Teknik heyet ve futbolcular bayramını kutladıklarını çocuklarla fotoğraf çektirdirdiği aktarıldı.     

Antrenmana ise siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrol çalışmasıyla devam eden antrenmanın mini kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Antrenman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.     

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 25 Nisan Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.  

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