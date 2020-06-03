Beşiktaş, Aldin Cajic transferi için İstanbulspor ile prensip anlaşmasına vardı

Yüksek maliyeti sebebiyle Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Aldin Cajic transferi için İstanbulspor ile 500 bin Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki 10 numaraya yıllık 250 bin Euro maaş verecek.

Koronavirüs salgını sürecinin ardından mali açıdan daha da küçülmek zorunda olan ve toplam maaş bandını 20 milyon eurolara çekmek isteyen Beşiktaş, bu yöndeki operasyonlarını sürdürüyor.



Tecrübeli futbolcularla bir bir masaya oturan yönetimin Adem Ljajic’le yollarını ayırmaya hazırlandığı ve Boşnak “10 numara” Aldin Cajic’le prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

TÜRKCAN’A “TAKIM BUL” TALİMATI

Beşiktaş’tan yıllık 2,5 milyon euro kazanan ve bonservisi alındıktan sonra eski performansını yakalayamayan Ljajic’in satışından iyi bir gelir bekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin menajer Mirsad Türkcan’a talimat verdiği belirtildi. 28 yaşındaki orta sahanın da teklifleri değerlendirmeye aldığı ve İtalya’ya geri dönme ihtimalinin olduğu anlaşıldı.

500 BİN EUROYA TRANSFER

Ljajic’in boşluğunu doldurmak için de Aldin Cajic ismi gündemde. Boşnak oyuncu için İstanbulspor’la masaya oturan Erdal Torunoğulları’nın bu transferi 500 bin euroya bitirdiği kaydedilirken Cajic’in ise senelik 250 bin euro alacağı öğrenildi.

MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDI

Dusan Bajevic tarafından Bosna Hereek Milli Takımı’na davet edilmesi gündeme gelen Cajic, İstanbulspor formasıyla 25 maçta 9 gol atarken, genç teknik adam Sergen Yalçın’ın da 27 yaşındaki 10 numaranın transferine onay verdiği bilgisi geldi.

(Diriliş Postası)