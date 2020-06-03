Beşiktaş, Aldin Cajic transferi için İstanbulspor ile prensip anlaşmasına vardı

Koronavirüs salgını sürecinin ardından mali açıdan daha da küçülmek zorunda olan ve toplam maaş bandını 20 milyon eurolara çekmek isteyen Beşiktaş, bu yöndeki operasyonlarını sürdürüyor.
Tecrübeli futbolcularla bir bir masaya oturan yönetimin Adem Ljajic’le yollarını ayırmaya hazırlandığı ve Boşnak “10 numara” Aldin Cajic’le prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
TÜRKCAN’A “TAKIM BUL” TALİMATI
Beşiktaş’tan yıllık 2,5 milyon euro kazanan ve bonservisi alındıktan sonra eski performansını yakalayamayan Ljajic’in satışından iyi bir gelir bekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin menajer Mirsad Türkcan’a talimat verdiği belirtildi. 28 yaşındaki orta sahanın da teklifleri değerlendirmeye aldığı ve İtalya’ya geri dönme ihtimalinin olduğu anlaşıldı.
500 BİN EUROYA TRANSFER
Ljajic’in boşluğunu doldurmak için de Aldin Cajic ismi gündemde. Boşnak oyuncu için İstanbulspor’la masaya oturan Erdal Torunoğulları’nın bu transferi 500 bin euroya bitirdiği kaydedilirken Cajic’in ise senelik 250 bin euro alacağı öğrenildi.
MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDI
Dusan Bajevic tarafından Bosna Hereek Milli Takımı’na davet edilmesi gündeme gelen Cajic, İstanbulspor formasıyla 25 maçta 9 gol atarken, genç teknik adam Sergen Yalçın’ın da 27 yaşındaki 10 numaranın transferine onay verdiği bilgisi geldi.
(Diriliş Postası)
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
Bu sezon lig şampiyonluğunun kaçmasında büyük etken olarak görülen defanstaki sıkıntılar transfer döneminde çözülecek. Öncelikle sağ-sol bek konuları halledilecek, stoper hattında mevcut isimler ve kiradaki Zanka konusunda karar verilip, yeni takviyelere bakılacak.