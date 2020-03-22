Beşiktaş aldığı ayrılık kararını Pedro Rebocho ve oyuncunun menajerine iletti

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan büyük umutlarda kiraladığı Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti.
Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
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Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.
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