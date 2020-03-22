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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 13:37
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  • 22 Mart 2020 Pazar 13:37

Beşiktaş aldığı ayrılık kararını Pedro Rebocho ve oyuncunun menajerine iletti

Beşiktaş aldığı ayrılık kararını Pedro Rebocho ve oyuncunun menajerine iletti

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Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan büyük umutlarda kiraladığı Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti.

Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.

(Takvim)

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