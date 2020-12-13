Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

AKŞAM

Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Larin ve Josef de Souza, bugün oynayacak.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 12.haftasında Alanyaspor’a konuk oluyor... Siyah-Beyazlılar’da hedef üst üste dördüncü galibiyetini almak. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Josef de Souza ile cezasını tamamlayan Cyle Larin bugün sahada olacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic ise kafileye dahil edilmedi. Rosier de kart ceza sınırında... Bugün saat 19.00’daki mücadele Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ALANYA - BEŞiKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Atilla Karaoğlan

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Siopis, Fatih, Bakasetas, Davidson, Berkan Kutlu, Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar