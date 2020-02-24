Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına 3 eksikle başladı

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Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.

Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.

Derbide gözlerden kaçan an! Terim'i itti ve... Derbide gözlerden kaçan an! Terim'i itti ve... Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Galatasaray Ozan Tufan'ı 'ti'ye aldı Galatasaray Ozan Tufan'ı 'ti'ye aldı Galatasaray’da 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Ozan Tufan’ın maç sonu yaptığı açıklamalara ithafen bir tweet attı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.