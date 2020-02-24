Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına 3 eksikle başladı

Trabzonspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde haftanın ilk idmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana sol arka adalesinde gerilme olan Caner Erkin katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sağ boyun adalesinde gerilme bulunan Kevin-Prince Boateng ile sol alt adalesinde gerilme ve sertleşme yaşanan Georges-Kevin N'Koudou çalışmada yer almadı.
Hastalığı nedeniyle geçen haftaki antrenmanlarda yer alamayan ve Trabzonspor maçında forma giyemeyen Adem Ljajic ise takımla çalıştı.
Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynayan oyuncular sahadaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise istasyon ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
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Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.