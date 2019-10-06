Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Vodafone Park'taki Beşiktaş Alanyaspor maçı saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. 8 resmi maçta 1 kez kazanabilen, ligde düşme hattında yer alan Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor’u mağlup ederek lig yarışına tutunmak ve taraftarlarıyla barışıp, rahat bir nefes almak istiyor. Alanyaspor ise ilk 6 maçında hiç yenilmedi, 4 kez kazanıp 2 beraberlik elde etti.

HASTALAR İYİLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan N'Koudou ile Diaby, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de bugünkü karşılaşmada oynayabilecek. Wolverhampton maçında sakatlanan Güven’in durumu ise şüpheli

ELNENY CEZASINI DOLDURACAK

BEŞİKTAŞ'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak. Öte yandan, Kartal, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N’Koudou, Burak Yılmaz

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse