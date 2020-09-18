Beşiktaş, Adama Soumaoro transferini otelde bitirdi! İmzalar atıldı

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak.
ERDAL TORUNOĞULLARI, SOUMAORO’NUN MENAJERİYLE OTELDE BİR ARAYA GELDİ
Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi.
EVRAKLARI İMZALADIKLARI GÖRÜLDÜ
İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."