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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 13:29
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Beşiktaş, Adama Soumaoro transferini otelde bitirdi! İmzalar atıldı

Beşiktaş, Adama Soumaoro transferini otelde bitirdi! İmzalar atıldı

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Sabah

Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak.

ERDAL TORUNOĞULLARI, SOUMAORO’NUN MENAJERİYLE OTELDE BİR ARAYA GELDİ

Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi.

EVRAKLARI İMZALADIKLARI GÖRÜLDÜ

İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi.

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