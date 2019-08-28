Beşiktaş, Vincent Aboubakar için Porto'ya kiralık teklifini sundu

Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição'nun 'kadroda düşünüyorum' demesine rağmen ligde hiç dakika alamayan ve Porto B takımı ile antrenmanlara devam eden Kamerunlu golcü için Porto kariyeri sona ermiş gibi görünüyor.

FRANSIZLAR YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Aboubakar ile Beşiktaş'ın dışında Fransa'nın Saint-Etienne takımı ilgilenirken Fransız ekibinin golcü oyuncunun maaşını yüksek bulduğu ve bu yüzden transferden çekildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DOĞRULADI

Bu arada Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'ın transfer listelerinde olduğunu doğruladı. Porto'ya kiralık teklifini ileten Beşiktaş, şimdi Portekiz ekibinden gelecek yanıtı beklemeye geçti.

(Sporx)