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11 Haziran 2019 Salı 11:09 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:15

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın da onayıyla Yasin Öztekin'e yöneldi

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın da onayıyla Yasin Öztekin'e yöneldi

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onayıyla Yasin Öztekin’le ilgileniyor. Göztepe, başarılı futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep etti.

Yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen siyah beyazlıların, Yasin Öztekin ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın onay verdiği bu transfer için gözler, Göztepe’ye çevrilmiş durumda.

Daha önce takas yoluyla Yasin’i kadroya katmak isteyen Beşiktaş’ın bu isteği kabul görmemişti. İzmir ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Yasin için Göztepe'nin 2 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Beşiktaş’ın da bu rakamı yüksek bulduğu, orta yol bulunduğu anda Yasin’i kadroya katabileceği gelen bilgiler arasında. Yasin Öztekin ise Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı, Göztepe yönetiminden bu konuda anlayış beklediği öğrenildi.

Quaresma kalıyor

Bu arada takımdaki geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma ile ilgili teknik direktör Abdullah Avcı’nın olumlu rapor verdiği belirtildi.

Portekiz yıldızdan faydalanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, iyi bir teklif olmadığı sürece Quaresma’nın takımda kalması yönünde yönetime raporunu iletti.

(TRT Spor)

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