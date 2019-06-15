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  3. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın çok istediği Umut Meraş için girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın çok istediği Umut Meraş için girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın çok istediği Umut Meraş için girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Bursaspor forması giyen Umut Meraş’ın transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-Beyazılar, 23 yaşındaki başarılı sol bek için küme düşen Timsah’a 1.5 milyon euro teklif ederken, Yeşil-Beyazlılar’ın kapıyı 3 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Kara Kartal’ın, Avusturya ekibi Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür için de kulübüyle pazarlıklara başladı ortaya çıktı.

(Star)

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