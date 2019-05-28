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28 Mayıs 2019 Salı 18:57 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 19:09

Beşiktaş, Abdullah Avcı olmazsa üç isim belirledi

Beşiktaş, Abdullah Avcı olmazsa üç isim belirledi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Başkan Fikret Orman ve yönetimi, bayram tatilinden önce takımı emanet edeceği ismi belirleyerek, yeni sezon planlamasını başlatmak istiyor.

Yönetimin gündemindeki ilk isim, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı.

Turuncu - Lacivertlilerle 5 yıllık sözleşmesi olan Avcı’nın Beşiktaş’a gelebilmesi için kulübü ile anlaşılması gerekiyor.

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, deneyimli teknik adamı bırakmak istemiyor. Abdullah Avcı’nın ayrılmak istemesi durumunda ise bonservis bedeli talebi gelebilir.

Abdullah Avcı’nın olmama ihtimaline karşın alternatif isimler üzerine de çalışmalar devam ediyor.

Başkan Fikret Orman'ın Mircea Lucescu ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Okan Buruk ve Tayfun Korkut'un da diğer adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.

(TRT SPOR)

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