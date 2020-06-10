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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:45
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Beşiktaş Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor

Beşiktaş Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor

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Yönetim, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor. Siyah-Beyazlılar, pandemi sürecini gerekçe göstererek kontratın fesh edilmesi için başvuruda bulunacak.

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında Başkan Fikret Orman döneminde imza atan Abdullah Avcı’yla, alınan başarısız sonuçlar sonrasında yollar ayrılmıştı. Kara Kartal’a yıllık 12 milyon TL’den 3 yıllık imza atan ve yapılan kontrata göre yeni takım bulana kadar Avcı’nın maaşını ödemeye devam edecek olan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda harekete geçti. Ocak sonunda Avcı’yla yollarını ayıran ve bu süre sonrasında tecrübeli hocanın ödemelerini yapan kulübün, 19 Mart’ta Türkiye’de ilan edilen pandemi süreci sebebiyle bu tarihten sonraki alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapıp sözleşme fesih talebinde bulunacağı öğrenildi. Kulüp, bu süreçte yaşanan gelir kaybını gerekçe gösterip ödeme yükümlülüklerinden kurtulmak istiyor.

(Fanatik)

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