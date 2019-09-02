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Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin Sporting'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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