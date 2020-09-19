Beşiktaş, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı

Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı. Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Newcastle United ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yedlin'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak.



ANLAŞMA TAMAM, BEDELSİZ GELİYOR

Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon Pound'luk bir bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in menajer Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtilmekte. Son haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığını iddia ediyor.

ABD'de Seattle Sounders altyapısında yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formaları giymişti. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.