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Beşiktaş 6 genç gurbetçiyi takibe aldı

Beşiktaş 6 genç gurbetçiyi takibe aldı

Performansıyla dikkat çeken gurbetçileri yakın markaja alan Beşiktaş, 6 genç ismi daha takip ediyor.

OKAN YILMAZ ÖNE ÇIKIYOR

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz sezon Leverkusen U19 takımından 150 bin euro karşılığında transfer ettiği Güven Yalçın modelinin devamını bu yaz transfer döneminde getirecek. Siyah-Beyazlı yönetim, Avrupa’da alt yapılarda oynayan 6 gurbetçi futbolcuyu yakın markaja aldı. Bu futbolcular içinde Kartal’ın en beğendiği isim ise Bochum U19’dan Okan Yılmaz. Yönetim, sağ ve sol açık olarak oynayabilen Okan’ı kısa süre içinde kadrosuna katacak.

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

TÜRK ve Alman alt yapı milli takımlarında forma giyen Okan Yılmaz’ı uzun süredir takip eden ve çok beğenen Beşiktaş scoutları, oyuncu için hazırladıkları raporda, “Gol vuruşlarında, oyun okumada ve ikili mücadelelerde başarılı. İnisiyatif almayı seviyor. Sonuca gider ama bencil değil. Tam bir takım oyuncusu. 2 sene önce Manchester City istedi ama anne ve babası yanlarından ayrılmasını doğru bulmadı” ifadelerine yer verdi.

(Güneş)

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