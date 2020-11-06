Beşiktaş 4 kritik eksikle Gaziantep deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, 8. haftanın açılış maçında G.Antep'e konuk oluyor.

Siyah-Beyazlılar’ın G.Antep maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden N’Koudou, Gökhan Töre, Erdoğan Kaya ve K.Kayra Yılmaz yer almadı. Josef de Souza'nın ise 2 maç olan cezası 1 maça indirildiği için başarılı oyuncu Gaziantep karşısında forma verildiği taktirde oynayabilecek.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: KALYON

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal , Aboubakar