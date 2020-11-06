Beşiktaş 4 kritik eksikle Gaziantep deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Siyah-Beyazlılar’ın G.Antep maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden N’Koudou, Gökhan Töre, Erdoğan Kaya ve K.Kayra Yılmaz yer almadı. Josef de Souza'nın ise 2 maç olan cezası 1 maça indirildiği için başarılı oyuncu Gaziantep karşısında forma verildiği taktirde oynayabilecek.
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT: KALYON
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal , Aboubakar
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