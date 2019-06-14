  • $5,9082
  • 6,6688
  • 257.148
  • 90.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 10:35 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:35

Beşiktaş; Cyle Larin, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin'i gözden çıkardı

Beşiktaş; Cyle Larin, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin'i gözden çıkardı

Beşiktaş yönetimi yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kadroya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Beşiktaş, sezon başı kampı öncesinde Cyle Larin, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin'i elden çıkarmak istiyor. Kararın oyunculara ve menajerlerine iletildiği, bu konuda kulüp arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 2017-2018 sezonun devre arasında Amerika MLS kulüplerinden Orlando City'den transfer ettiği Larin, gönderilecekler listesinin en başında bulunuyor. Ancak siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 1.6 milyon Euro maaş alan 24 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.

Bonservisine 1 milyon 850 bin Euro ödenen Larin'in yüksek maaşı, kendisine talip olacak kulüpleri kaçırıyor. Kanadalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 22 maçta 4 gol atabildi.

STOPERLER YOLCU

Savunma hattında da değişikliğe gidecek olan siyah-beyazlılarda, iki stoper Enzo Roco ve İsimat-Mirin de kadroda düşünülmüyor. Ancak Şilili stoper Roco'nun 2021'e, Mirin'in ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta forma şansı bulmayan Roco, siyah-beyazlılardan yıllık 1.4 milyon Euro maaş alıyor. Bir diğer stoper Mirin'in maaşı ise 1.2 milyon Euro. Menajerlerle temasa geçen yönetim, oyuncuları bonservissiz bırakabileceğini ya da maaşlarından kurtulmak için kiralama yoluna başvurabileceklerini iletti.

(Yeni Şafak)

Herkesin Duygulandığı An... Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyor

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.