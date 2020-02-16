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  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:14
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:18

Beşiktaş 1995'ten beri sıralamadaki en kötü derecesini yaptı

Beşiktaş 1995'ten beri sıralamadaki en kötü derecesini yaptı

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Süper Lig'de 7. sırada bulunan siyah-beyazlı takım, 22. haftalar dikkate alındığında 1994-1995 sezonundan beri sıralamadaki en kötü derecesini yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son sezonların en büyük hüsranını yaşıyor.

Ligde bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 7. sırada kaldı.

Beşiktaş, 22. haftalar dikkate alındığında, ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994-1995'ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı. 

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarında 22. haftalarda 6. sırada yer almıştı. 2010-2011 sezonunu 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın 1997-1998'de ise sıralaması değişmemişti. 

Beşiktaş, 2009-2010 ve 2005-2006 sezonlarında da 22. haftaları 5. sırada geçti. 2009-2010'un sonunda 4. sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip, 2005-2006'da ise üçüncülüğe kadar çıkmayı başardı. 

Siyah-beyazlı ekip, diğer sezonlarda ise ilk 4'ün içinde kalmayı bildi.

Şampiyonluk mücadelesinden koptu kopacak

Beşiktaş'ın ligdeki şampiyonluk umutları giderek azalırken, Avrupa kupalarına katılmak için de büyük bir mücadele vermesi gerekecek.

Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için gereken 2'ncilikten de uzak kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı için de üstündeki 6 takımla büyük bir rekabetin içinde olacak. 

Ligin 6. sırasında bulunan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, maç fazlasıyla 3 puan önünde bulunduğu Göztepe'nin de önüne geçmesine engel olmaya çalışacak.

Son 9 sezonun en çok yenilgisi

Beşiktaş, 22. haftalar dikkate alındığında son 9 sezonun en çok yenilgisini yaşamaktan kurtulamadı.

Bu sezon ligde 8 kez rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon 22. hafta sonunda 5 yenilgi yaşamıştı. 2017-2018 ve 2011-2012'de üçer kez mağlup olan siyah-beyazlılar; 2014-2015, 2013-2014 ve 2012-2013 sezonlarının 22. haftalarında dörder kez yenildi.  

2016-2017 ile 2015-2016 sezonlarında ikişer kez sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, 2010-2011'in 22. haftasında ise 8 defa rakiplerinin üstünlüğüne tanık oldu.  

Deplasmanda da son 9 sezonun en düşük puanı

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki deplasman maçlarında da son 9 sezonun en düşük puanına ulaştı.

Bu sezonun 22. haftasına kadar 11 dış saha mücadelesine çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgiyle 13 puan elde edebildi. 

Siyah-beyazlılar, aynı performansı 2010-2011'de de göstermişti. Söz konusu sezonun 22. haftasına kadar deplasmanda 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, 13 puanda kalmıştı.

Bir sonraki sezonun aynı döneminin 22. haftasındaki dış saha maçlarında 18 puan toplayan Beşiktaş; 2012-2013'te 17, 2013-2014'te 21, 2014-2015'te 27, 2015-2016'da 26, 2016-2017'de 24, 2017-2018'de 17 ve geçen sezon da 19 puan elde etmişti.

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