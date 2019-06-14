Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı

Şenol Güneş’in Milli Takım’a gitmesinin ardından takımın başına Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Bosna Hersek’li Ajdin Hasic’i kadrosuna kattı.

7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic, bu tarihten sonra Siyah-Beyazlı kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Genç oyuncunun transferini Umut Güner’in bitirdiği kaydedildi.

(Star)