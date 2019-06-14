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14 Haziran 2019 Cuma 09:40 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:17

Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, 17 yaşındaki ‘wonderkid’ Ajdin Hasic’i transfer etti. Hasic, 18 yaşına girdiğinde Siyah-Beyazlılarla profesyonel sözleşme imzalayacak.

Şenol Güneş’in Milli Takım’a gitmesinin ardından takımın başına Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Bosna Hersek’li Ajdin Hasic’i kadrosuna kattı.

7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic, bu tarihten sonra Siyah-Beyazlı kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Genç oyuncunun transferini Umut Güner’in bitirdiği kaydedildi.

(Star)

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