Beşiktaş 15 günde 5 zorlu maça çıkacak

Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa üçlemesinden 9 puan çıkaran Beşiktaş'ı yeni zorlu bir dönem bekliyor.

Siyah-beyazlılar, 13 Aralık'ta lider Alanyaspor deplasmanıyla birlikte 28 Aralık'a kadar 4'ü lig ve 1'i kupa olmak üzere 5 maça çıkacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kritik dönemde eksiksiz bir kadro istiyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Yalçın, bu nedenle bugün futbolcularıyla bir toplantı yaparak pandemi sürecinde özel hayatlarına çok dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunacak.

Bu arada sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in bu hafta içinde tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Josef de Souza ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Larin, Alanyaspor maçında sahada olacak. Vida da dönünce sorun kalmayacak.