Beşiktaş 15 günde 5 zorlu maça çıkacak

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa üçlemesinden 9 puan çıkaran Beşiktaş'ı yeni zorlu bir dönem bekliyor.
Siyah-beyazlılar, 13 Aralık'ta lider Alanyaspor deplasmanıyla birlikte 28 Aralık'a kadar 4'ü lig ve 1'i kupa olmak üzere 5 maça çıkacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kritik dönemde eksiksiz bir kadro istiyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Yalçın, bu nedenle bugün futbolcularıyla bir toplantı yaparak pandemi sürecinde özel hayatlarına çok dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunacak.
Bu arada sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in bu hafta içinde tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Josef de Souza ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Larin, Alanyaspor maçında sahada olacak. Vida da dönünce sorun kalmayacak.
İlk 10 maçta 10 gole ulaşan Aboubakar ve Larin, Beşiktaş'ın son 4 sezondaki en golcü hücum hattı oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek.
Galatasaray'da sakat Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Senegalli Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.
Beşiktaş, Domagoj Vida ile maaş indirimi için bir görüşme daha yapacak.
Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında başarılı bir grafik sergiliyor.