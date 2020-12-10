Beşiktaş, 10 Aralık katliamını unutmadı

IHA

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'da Dolmabahçe'de gerçekleşen terör saldırısını yıl dönümünde bir kez daha lanetledi.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park yakınlarında 45 saniye arayla iki terör saldırısı meydana gelmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, saldırının yıl dönümünde bir mesaj paylaşarak terörü lanetledi. Kulübün açıklamasında, "10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının dördüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi kalplerimizde hissederken, terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor ve terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı gür bir sesle haykırıyoruz. Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'dan anlamlı mesaj... "Unutmadık unutmayacağız"