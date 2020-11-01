Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor CANLI

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Velinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.
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