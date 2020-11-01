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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor CANLI

Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor CANLI

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Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Velinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh 

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

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