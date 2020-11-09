Bernard Mensah, milli takıma ara verdi

Siyah-beyazlı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir süreliğine ara vermeyi düşünüyorum. Şimdilik kariyerime odaklanmak istiyorum. Desteklerinden dolayı tüm Ganalılara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş'ın sezon başında Hes Kablo Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Mensah, siyah-beyazlı formayla lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere 8 maçta görev yaptı.
Mensah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise forma giyememişti.
Gana Milli Takımı formasıyla 2015'te 3 karşılaşmaya çıkan Mensah, 5 yıl sonra 2020'de bir kez daha ülkesinin milli takımına davet edilmiş ve bir karşılaşmada görev almıştı.
Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.
Glatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek." dedi.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Younes Belhanda, DG Sivasspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, 1 gol, 1 asist yaptığı DG Sivasspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.