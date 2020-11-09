Bernard Mensah, milli takıma ara verdi

AA

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, milli takıma bir süreliğine gitmeyeceğini ve kariyerine odaklandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir süreliğine ara vermeyi düşünüyorum. Şimdilik kariyerime odaklanmak istiyorum. Desteklerinden dolayı tüm Ganalılara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Hes Kablo Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Mensah, siyah-beyazlı formayla lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere 8 maçta görev yaptı.

Mensah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise forma giyememişti.

Gana Milli Takımı formasıyla 2015'te 3 karşılaşmaya çıkan Mensah, 5 yıl sonra 2020'de bir kez daha ülkesinin milli takımına davet edilmiş ve bir karşılaşmada görev almıştı.