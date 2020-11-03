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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 10:55
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Berna Gözbaşı'dan teknik direktör sözleri: Taraftarımız müsterih olsun

Berna Gözbaşı'dan teknik direktör sözleri: Taraftarımız müsterih olsun

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımı başarıya taşıyacak bir teknik direktör ile anlaşacaklarını ifade ederek "Taraftarımız müsterih olsun" dedi.

Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi alan Hes Kablo Kayserispor’da Bayram Bektaş’ın yerine kimin teknik direktör koltuğuna oturacağı merakla beklenirken kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ince eleyip sık dokuyacaklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, alınan mağlubiyetten sonra Bayram Bektaş ile ayrılığın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni teknik direktör ile anlaşmak için aceleci davranmayacaklarını söyledi. Hafta içi Yomraspor ile oynanacak Türkiye Kupası ve hafta sonu Hatayspor ile Kayseri’de oynanacak Süper Lig maçı sonrasında teknik direktör sorununa çözüm bulacaklarını ifade ederek, "İnce eleyip sık dokuyacağız. Hatalı bir adım atmamak adına dikkatli davranacağız. Taraftarımız müsterih olsun. Kayserispor’a yaraşır ve bu kadroyu şaha kaldıracak bir teknik direktör ile anlaşmaya varmak için çabalayacağız" dedi.

Sarı Kırmızılı camiada yerli ve yabancı birçok teknik direktörün ismi gündeme gelirken, karar vermek için aceleci davranılmıyor.

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