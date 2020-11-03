Berna Gözbaşı'dan teknik direktör sözleri: Taraftarımız müsterih olsun

Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi alan Hes Kablo Kayserispor’da Bayram Bektaş’ın yerine kimin teknik direktör koltuğuna oturacağı merakla beklenirken kulüp başkanı Berna Gözbaşı, ince eleyip sık dokuyacaklarını söyledi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, alınan mağlubiyetten sonra Bayram Bektaş ile ayrılığın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni teknik direktör ile anlaşmak için aceleci davranmayacaklarını söyledi. Hafta içi Yomraspor ile oynanacak Türkiye Kupası ve hafta sonu Hatayspor ile Kayseri’de oynanacak Süper Lig maçı sonrasında teknik direktör sorununa çözüm bulacaklarını ifade ederek, "İnce eleyip sık dokuyacağız. Hatalı bir adım atmamak adına dikkatli davranacağız. Taraftarımız müsterih olsun. Kayserispor’a yaraşır ve bu kadroyu şaha kaldıracak bir teknik direktör ile anlaşmaya varmak için çabalayacağız" dedi.
Sarı Kırmızılı camiada yerli ve yabancı birçok teknik direktörün ismi gündeme gelirken, karar vermek için aceleci davranılmıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
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İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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