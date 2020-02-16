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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:43
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:43

Berna Gözbaşı: 'Biz pes etmedik, taraftarımız da etmesin'

Berna Gözbaşı: 'Biz pes etmedik, taraftarımız da etmesin'

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde önlerinde çok önemli 2 iç saha maçı olduğunu ve ligde kalma mücadelesini sürdürdüklerini belirtti.

Gözbaşı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı başladığında tüm tahminlerin, ilk yarıda ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçlara bakarak Hes Kablo Kayserispor'un küme düşeceği yolunda olduğunu anımsattı.

Berna Gözbaşı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muhteşem stadından, her türlü imkana sahip tesislere; ekonomiye, sanayiye, tutkun ve vefalı büyük taraftara sahip Kayserisporumuzu içine düştüğü ve kronikleşen sorundan kurtarmak için gece gündüz çalıştık. Bu aşamada ciddi maddi katkının yanında, yabancı futbolculardan hayatımda ilk kez duyduğum ve sürekli tekrarlanan 'My head is gone' (kafam burada değil) ifadelerini değiştirmek için de büyük mücadele verdik ve kurduğumuz diyaloglarla buradan umudunu kesmiş futbolculardan, kenetlenen futbolcu topluluğu oluşturmayı başardık."

Ara transferde, teknik direktör değişikliği ve akıllı transferlerle ilk yarının çok ötesinde bir takım kurduklarına inandıklarını vurgulayan Gözbaşı, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu takım henüz oturma aşamasında, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağımıza inancım tam. Biliyorsunuz biz Denizlispor maçına, 'bir kıvılcım yeter' anlayışı ile çıktık ve ne mutlu ki bu kıvılcımı attık. Sadece skor anlamında değil futbol anlamında da özlenen Kayserispor'u oluşturduğumuza inanıyorum. Bunun en büyük kanıtı Denizlispor taraftarının maç sırası ve sonundaki alkışları. Biz pes etmedik, bu kent de etmesin. Şu an önümüzde çok önemli 2 iç saha maçımız var. Şimdi kenetlenme, dirilme, ayağa kalkma, atılan kıvılcımı, yangına çevirme vakti. Bizler inandık, siz de inanın. Şimdiden gelecek hafta cumartesi günü kimseye randevu vermeyin ve bu kent için şehrin kalbinde yerinizi hazırlayın."

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