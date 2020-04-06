Berlin ben burada iyiyim

AKŞAM
Ülkemizin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, yabancı futbolcular tarafından büyük övgü alıyor. Alanyaspor’un İspanyol oyuncusu Juanfran’ın, Türkiye’nin sağlık konusundaki başarısını övmesinin ardından, Kruse de ihtiyaç tedariki konusunda ülkemizin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından hayranlarıyla canlı sohbete katılan Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu, şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla karşılayabildiğini vurguladı. Daha önce maç seremonilerinde İstiklâl Marşı’nı okuyarak gönüllerde taht kuran Max Kruse, karantina şartları konusunda ise şu bilgiyi paylaştı:
BURADA HİÇBİR ZORLUK YOK
“Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi durumda. Almanya’da şu an tuvalet kâğıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor.” Öte yandan Boateng’in İtalyan eşi Melissa Satta da, ”İtalya’da gördüğüm zorluk burada yok. Türkiye daha güvenli” diyerek Türkiye’nin pandemiye daha fazla hazırlıklı olduğunu söyledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.
Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.
Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.