Berlin ben burada iyiyim

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.

AKŞAM

Ülkemizin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, yabancı futbolcular tarafından büyük övgü alıyor. Alanyaspor’un İspanyol oyuncusu Juanfran’ın, Türkiye’nin sağlık konusundaki başarısını övmesinin ardından, Kruse de ihtiyaç tedariki konusunda ülkemizin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından hayranlarıyla canlı sohbete katılan Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu, şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla karşılayabildiğini vurguladı. Daha önce maç seremonilerinde İstiklâl Marşı’nı okuyarak gönüllerde taht kuran Max Kruse, karantina şartları konusunda ise şu bilgiyi paylaştı:

BURADA HİÇBİR ZORLUK YOK

“Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi durumda. Almanya’da şu an tuvalet kâğıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor.” Öte yandan Boateng’in İtalyan eşi Melissa Satta da, ”İtalya’da gördüğüm zorluk burada yok. Türkiye daha güvenli” diyerek Türkiye’nin pandemiye daha fazla hazırlıklı olduğunu söyledi.