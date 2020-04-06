  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 01:19
  • |
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 01:19

Berlin ben burada iyiyim

Berlin ben burada iyiyim

Paylaş

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.

AKŞAM

Ülkemizin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, yabancı futbolcular tarafından büyük övgü alıyor. Alanyaspor’un İspanyol oyuncusu Juanfran’ın, Türkiye’nin sağlık konusundaki başarısını övmesinin ardından, Kruse de ihtiyaç tedariki konusunda ülkemizin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından hayranlarıyla canlı sohbete katılan Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu, şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla karşılayabildiğini vurguladı. Daha önce maç seremonilerinde İstiklâl Marşı’nı okuyarak gönüllerde taht kuran Max Kruse, karantina şartları konusunda ise şu bilgiyi paylaştı:

BURADA HİÇBİR ZORLUK YOK

“Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi durumda. Almanya’da şu an tuvalet kâğıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor.” Öte yandan Boateng’in İtalyan eşi Melissa Satta da, ”İtalya’da gördüğüm zorluk burada yok. Türkiye daha güvenli” diyerek Türkiye’nin pandemiye daha fazla hazırlıklı olduğunu söyledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı

title

İzin yoksa oynayamayız!

title

UEFA Başkanı Ceferin: "600 milyon euro dağıtacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti!
Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti!

Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.

Sırp forvete 'korona' cezası
Sırp forvete 'korona' cezası

Sırp forvete 'korona' cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler
Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler

Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk...
Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk...

Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk...

Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması
Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması

Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...
Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.