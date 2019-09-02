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  3. Berkay Özcan, Medipol Başakşehir'de

Berkay Özcan, Medipol Başakşehir'de

Berkay Özcan, Medipol Başakşehir'de

Başakşehir, Hamburg'un Türk orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İşte yapılan resmi açıklama;

"Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

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