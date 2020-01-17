Berisha haber bekliyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok BAŞTA Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Domagoj Vida’nın ayrılmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı sıcak bakmıyor.

'Kaybetmemizde başka sebepler de var' 'Kaybetmemizde başka sebepler de var' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de Barcelona'ya 80-74 kaybettikleri maçta hakemlerin verdiği kararlarla ilgili, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." dedi.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.