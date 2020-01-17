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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 08:00

Berisha haber bekliyor

Berisha haber bekliyor

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Berisha haber bekliyor.

AKŞAM

BU sezon Avusturya Ligi’nde Altach forması giyen ve 20 maçta 9 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Berisha transferinin bittiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin limit aşımı problemi sebebiyle genç golcüye imza attıramadığı kaydedildi. Berisha, gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir
Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi
Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok
Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok

Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok

BAŞTA Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Domagoj Vida’nın ayrılmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı sıcak bakmıyor.

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'
'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

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'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'
'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'
'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

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