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  3. Benzia'nın Katar Ligi'ne transfer olacağı öğrenildi

Benzia'nın Katar Ligi'ne transfer olacağı öğrenildi

Benzia'nın Katar Ligi'ne transfer olacağı öğrenildi

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen ve bir süredir kadro dışı olan Benzia’nın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı ve satın almak isterse 7 milyon euro ödemesi gereken Cezayirli futbolcu için opsiyon hakkını kullanmama kararı almasından sonra takım arayan Benzia’nın menajerleri Katar’dan olumlu geri dönüş aldı. Bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille’in 3-4 milyon euro civarında bir rakama satışa onay vereceği öğrenildi. Benzia bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 13 lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken hiç gol atamadı ve sadece 2 asist katkısı yapabildi.

(Star)

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