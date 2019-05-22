Benzia'nın Katar Ligi'ne transfer olacağı öğrenildi

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı ve satın almak isterse 7 milyon euro ödemesi gereken Cezayirli futbolcu için opsiyon hakkını kullanmama kararı almasından sonra takım arayan Benzia’nın menajerleri Katar’dan olumlu geri dönüş aldı. Bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille’in 3-4 milyon euro civarında bir rakama satışa onay vereceği öğrenildi. Benzia bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 13 lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken hiç gol atamadı ve sadece 2 asist katkısı yapabildi.

(Star)