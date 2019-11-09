Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Benzema, Real Madrid'i uçuruyor

Benzema, Real Madrid'i uçuruyor

Benzema, Real Madrid'i uçuruyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın alt sıralarındaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga'nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.

Benzema, gol krallığında ilk sıraya çıktı

Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.

Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.


Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
Alina Boz'dan sevgilisine romantik kutlama
Şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!
Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya destek
Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay
<p>Video Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği´nden bir grup polisin atlarının üzerinde ´

Atlı polislerden 10 Kasım´a Özel Anma Videosu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kahramanmaraş'ta 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları