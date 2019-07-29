Bennacer'den Galatasaray'a transfer cevabı: Milan'a söz verdim size gelemem

Transferin hareketli takımlarından olan Galatasaray’da İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Empoli’nin yıldız ismi Ismael Bennacer’i transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği ancak oyuncunun Milan’a söz verdiği için transferin gerçekleşmediği iddia edildi.
İtalya’da yayım yapan Football Italia’da yer alan habere göre; Galatasaray, Bannacer’i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Cezayirli futbolcu için teklif yaptığı belirtilirken Bennacer’in daha önce Milan’a söz verdiği için transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
1997 doğumlu olan Ismael Bennacer, Empoli formasıyla bu sezon Serie A’da 37 karşılaşmada şans buldu. 3 asist yaptı. Cezayir Milli Takımı’nın formasını da 17 kez giyen yıldız oyuncu, Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayir’in kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden oldu. 7 maçta 3 asist üretti.
(Star)
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İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.