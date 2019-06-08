Bennacer ve Traore'yi mutlaka alın

AKŞAM

G.SARAY’IN geçtiğimiz sezonun devre arasındaki transferlerinde büyük rol oynayan scout ekibinden teknik ekibe 2 flaş isim önerisi geldi. Emre Utkucan önderliğindeki scout ekibi yaptığı detaylı çalışmalar sonunda İtalyan ekibi Empoli’de forma giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Traore ve 22 yaşındaki ön libero Bennacer’i teknik ekibe önerdi. Teknik heyet genç isimlere onay verdi. Transfer görüşmeleri başlayacak. Empoli’nin küme düşmesiyle birlikte bu iki oyuncunun maliyeti de düştü.

ÇAYLAK SEZONUNDA ÇOK iYiYDi

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren Badou N’diaye’nin yerine, 19 yaşındaki Traore düşünülüyor. Empoli altyapısından yetişen futbolcu orta sahada oyunun iki yönüne de katkı sağlarken, Serie A’daki çaylak sezonunda 33 maçta forma giydi. 2 bin 299 dakika sahada kalan başarılı oyuncu takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Takımı ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Traore de yeni sezonda Avrupa’nın üst liglerinde oynamak istiyor. Bu isteğini hem yönetime hem de menajerine iletmiş durumda.

ALT LiGDE OYNAMAK iSTEMiYOR

Arsenal’in U-23 kadrosunda yer alan ancak A takıma alınmayınca Empoli’ye transfer olan Bennacer, hücuma dönük orta saha rolü ile geçtiğimiz sezon Serie A’da beş asist yaptı. Geçtiğimiz sezon da Bennacer’i almak isteyen G.Saray, oyuncuyu Empoli’ye kaptırmıştı. Geleceği bir hayli parlak olan Cezayirli ön libero, bir alt ligde oynamaya kesinlikle karşı duruyor. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 10 milyon euro olan solak oyuncunun fiyatını aşağı çekmek için uğraşacak.