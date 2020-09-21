Benjamin Tetteh, Trabzonspor maçında sahada

Ligdeki ilk puanını alarak moral bulan sarı - siyahlılarda Trabzonspor maçı hazırlıkları başlarken, antrenman eksiği bulunan oyunculara yönelik yapılan çalışmada Tetteh de yer aldı.
Tamamen iyileştiği belirtilen Tetteh’in Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Bu arada sarı - siyahlı yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta 1 ya da 2 isme imza attıracağı öğrenildi. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan Malatya ekibinin ilk hedefinin savunma transferi olduğu belirtildi.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
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Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.