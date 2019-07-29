'Benim için en büyük Fenerbahçe'

AKŞAM
FENERBAHÇE’NİN yeni transferi Max Kruse, Almanya’da bir dergi tarafından düzenlenen ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki golcü yıldız, “Kararımı vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Almanya’da kalabilirdim ama teklifi n beni her konuda tatmin etmesi gerekirdi. Herkes para için Türkiye’ye gittiğimi söyledi. Para elbette önemli hepimiz için. Kimseyi kandıramam. Ama en nihayetinde yeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye’nin en büyük kulübüdür” dedi.
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.
Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.
Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...
Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.