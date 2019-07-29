'Benim için en büyük Fenerbahçe'

MAX KRUSE: Para önemli evet, ama her şey değil. Nitekim F.Bahçe, benim için Türkiye’nin en büyüğü!

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN yeni transferi Max Kruse, Almanya’da bir dergi tarafından düzenlenen ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki golcü yıldız, “Kararımı vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Almanya’da kalabilirdim ama teklifi n beni her konuda tatmin etmesi gerekirdi. Herkes para için Türkiye’ye gittiğimi söyledi. Para elbette önemli hepimiz için. Kimseyi kandıramam. Ama en nihayetinde yeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye’nin en büyük kulübüdür” dedi.