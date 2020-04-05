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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00

Benim için 'büyük' gurur

Benim için 'büyük' gurur

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Adana Demirspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Adil Demirbağ, 4 büyüklerden gelen teklifler için gurur verici dedi. “Kararımı sezon sonu vereceğim” diye de ekledi.

AKŞAM Özel Haber / Soner KAN

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u bu kez genç bir futbolcu karşı karşıya getirdi; Adana Demirspor’un 22 yaşındaki savunmacısı Adil Demirbağ... Sarı-Lacivertiler transferi için genç futbolcuyla bağlantıya geçerken, Siyah-Beyazlılar, Sarı-Kırımızılılar ve Bordo-Mavililer de pusuda bekliyor.

SERGEN HOCA ÖNEMLİ

AKŞAM’a konuşan Demirbağ şunları söyledi: “Fenerbahçe gibi büyük ve köklü bir kulüple anılmak çok heyecan verici bir durum. Büyük ve köklü kulüplerde oynayıp, güzel işler yapmak istiyorum. Ancak şu an önceliğim tabii ki Adana Demirspor. Sezon bitince de düşünecek bolca vaktim olacak. Sergen Hoca çok önemli bir isim. Beşiktaş’ta yeni bir yapılanma sürecinde ve kadrosunda beni de düşünmesi benim için çok büyük bir onur. Ama dediğim gibi, önceliğim Adana Demirspor’u Süper Lig’e yükseltmek için vargücümle çalışmak. Tabii sonra ne olacaksa hayırlısı olsun. Sonumuz güzel olsun.”

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