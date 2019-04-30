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  3. Benfica'dan Samaris açıklaması! 'Samaris bizimdir başkasının olamaz'

Benfica'dan Samaris açıklaması! 'Samaris bizimdir başkasının olamaz'

Benfica'dan Samaris açıklaması! 'Samaris bizimdir başkasının olamaz'

Benfica'nın eski Başkan Yardımcısı Rui Gomes da Silva, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Yunan orta saha Andreas Samaris hakkında konuştu.

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Yunan orta saha Andreas Samaris için Benfica cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Benfica eski Başkan Yardımcısı Rui Gomes da Silva, henüz yeni sözleşme için anlaşamadıkları Samaris hakkında konuşurken Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira'ya 'Kesinlikle takımda tutalım' mesajı verdi.

''SAMARIS BİZİMDİR, BAŞKASININ OLAMAZ!''

Portekiz basınına konuşan Silva, ''Samaris, Benfica'nın oyun yapısı için çok önemli bir oyuncu. Samaris'ten iyi oyuncu bulamayız. Ona vermek istemediğimiz imza parası yerine alt yapıdan 2-3 oyuncu çıkartacağız ama biliyoruz ki onun yerini alamayacaklar. Samaris, bizden birisi ve başkasının olamaz!'' sözlerini kullandı.

BAŞKAN VIERA: ''ZORLA TUTACAK DEĞİLİZ!''

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samaris'in geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Başkan Vieira ise ''Benim için öncelikli olan Benfica. Bu benim sloganım. Samaris veya başkası fark etmez. Önemli olan Benfica'dır. Burada olmak istemeyen olmaz. Kimseyi zorla tutacak değiliz. Biz, yapabileceğimiz teklifi yaptık zaten. Bundan daha fazlasını da yapmayacağız.'' diye konuşmuştu.

BENFICA OLMAZSA GALATASARAY

Benfica yöneticilerinin Yunan futbolcuya yıllık 1 milyon euro teklif ettiği ancak Samaris'in 1.5 milyon euro talep ettiği belirtilmişti. Samaris'in istediği maaşı alamaması halinde ise Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor.

(Sporx)

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