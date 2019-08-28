Ben Arfa Fenerbahçe'ye yakın

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Ben Arfa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler’in bir başka Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile anlaştığı belirtildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 sezonluk anlaşma yapılacak. Hatem Ben Arfa yıllık 2.5 euro garanti ücret alacak. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

COMOLLİ ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Kariyerine Lyon altyapısında başlayan Ben Arfa sırasıyla Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG ve son olarak Rennes formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 15 gole etki etmişti. Sportif Direktör Comolli, Ben Arfa konusu açıldığında Fransız basınına şu açıklamaları yapmıştı: Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir oyuncu. F.Bahçe yakıştırıyorum.