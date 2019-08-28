Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8229
  • 6,4757
  • 286.524
  • 95906.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ben Arfa Fenerbahçe'ye yakın

Ben Arfa Fenerbahçe'ye yakın

Ben Arfa Fenerbahçe'ye yakın

Transfer döneminin hareketli isimlerinden biri olan F.Bahçe, Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona ulaştı. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Ben Arfa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler’in bir başka Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile anlaştığı belirtildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 sezonluk anlaşma yapılacak. Hatem Ben Arfa yıllık 2.5 euro garanti ücret alacak. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

COMOLLİ ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Kariyerine Lyon altyapısında başlayan Ben Arfa sırasıyla Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG ve son olarak Rennes formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 15 gole etki etmişti. Sportif Direktör Comolli, Ben Arfa konusu açıldığında Fransız basınına şu açıklamaları yapmıştı: Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir oyuncu. F.Bahçe yakıştırıyorum.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki kardeşi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift ayrıldı mı?
İrem Derici isyan etti!
Seda Türkmen ve Bora Akkaş'tan kötü haber
Burak'a kardeş mi geliyor?
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde

Bu Kadın Evinde Yüzlerce Fare ile Yaşıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu

Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el kararnamesinin detayları